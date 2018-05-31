РИАМО - 31 мая. Лекарственными препаратами в Подмосковье обеспечивают более 80% жителей, которые страдают редкими заболеваниями, сообщил журналистам председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

В четверг в Московской областной думе прошел круглый стол на тему «Обеспечение медицинской помощью больных редкими (орфанными) заболеваниями».

«Это (увеличение финансирования лечения орфанных заболеваний - ред.) позволяет нам быть лидерами и обеспечить 84% больных и нуждающихся лекарственными препаратами», - сказал Голубев.

Он уточнил, что норма обеспечения лекарственными препаратами носителей орфанных заболеваний в России составляет 70%.