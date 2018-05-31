РИАМО - 31 мая. Конкурсы, игры, уроки рисования и угощения ждут маленьких гостей на празднике в стиле любимого детского мультфильма «Деревня Простоквашино», который состоится 2 июня на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Второго июня 2018 года с 10:00 до 20:00 на главной выставке страны откроется «Деревня Простоквашино». Приглашаем ребят и родителей провести первые летние выходные по-простоквашински. В течение всего дня можно будет играть, рисовать, участвовать в конкурсах, а также угоститься аппетитными сырниками с новинкой от «Простоквашино» — сметаной из топленых сливок», - говорится в сообщении.

Дети смогут поиграть с аниматорами, наряженными в героев мультфильма, им предложат помочь корове Мурке найти потерянный колокольчик в стоге сена, заглянуть на почту к Печкину и попробовать получить у него посылку без документов, нарисовать героев мультфильма и даже отправить письмо в Простоквашино своему любимому персонажу.

На входе каждый участник получит игровую карту «Деревни», чтобы быстрее найти каждого героя мультфильма. А для фотографий на память о посещении «Деревни Простоквашино» на площадке мероприятия будет работать несколько интересных фотозон.