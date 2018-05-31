РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В Подольске с начала текущего года произошло 104 пожара, в них погибли пять человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«С начала 2018 года в горокруге Подольск зарегистрировано 104 пожара (за аналогичный период 2017 года – 89 пожаров). На пожарах погибли пять человек (за аналогичный период прошлого года – три) и девять получили травмы (за аналогичный период прошлого года – семь человек). Возгорания зафиксированы в муниципальных и частных домах, банях, саунах, транспортных средствах, надворных постройках», – говорится в сообщении.

Основными причинами возникновения возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации, использовании электронагревательных приборов, электрооборудования и печного оборудования, поджоги.

Жителей горокруга попросили быть предельно осторожными с наступлением летнего периода, так как самое незначительное нарушение правил пожарной безопасности в лесу может привести к крупным пожарам и даже человеческим жертвам.

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается оставлять емкости от легковоспламеняющихся жидкостей; выбрасывать горящие окурки из окна машины; оставлять стекло, так как бутылки и осколки могут сработать как линзы и вызвать пожар; устраивать пал травы.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены меры дисциплинарного, административного или уголовного воздействия в рамках действующего законодательства. При возникновении пожара нужно звонить по телефону службы спасения «112».