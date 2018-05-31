РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В подмосковном Подольске с начала текущего года центр занятости населения (ЦЗН) трудоустроил пятерых мигрантов, сообщила в четверг директор Подольского ЦЗН Ольга Новоселова.

В четверг в администрации Подольска состоялся круглый стол «О роли работодателей в процессе социальной адаптации мигрантов в общество в Подольске» в рамках комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям ОП Подольска. Один из вопросов касался ситуации на рынке труда в округе, а также трудоустройства иностранных граждан через ЦЗН.

«На сегодняшний день в Подольском ЦЗН имеется более 3 тысяч вакансий, 80% которых – это квалифицированная рабочая сила. К сожалению, мигранты редко обладают квалификацией. С 1 января по 31 мая 2018 года в Подольский ЦЗН обратились 7 иностранных граждан, пятеро из которых получили работу, двоих не смогли трудоустроить из-за отсутствия регистрации», – сказала Новоселова.

Она отметила, что наиболее часто работодатели готовы брать на работу иностранных граждан по специальности швея.

В заседании приняли участие представители других комиссий общественной палаты, член общественной палаты города Мытищи, а также работодатели. В частности, представитель управляющей компании «МУЖРП5» поделилась опытом трудоустройства мигрантов и отметила, что в УК трудится около 60 иностранцев.

«В преддверии проведения Чемпионата России по футболу мигрантам, которые пересекли границу РФ с 25 мая по 25 июля 2018 года, необходимо встать на миграционный учет в течение суток», – пояснила председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям общественной палаты округа Ефросиния Гыштемулте во время заседания.

Она отметила, что в рамках круглого стола было предложено создать при комиссии рабочую группу для проведения совместных работ с предприятиями округа по сбору информации, по соцадаптации трудовых мигрантов и многое другое.