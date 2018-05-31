РИАМО – 31 мая. Обувь начнут маркировать в России с 1 июня текущего года в рамках эксперимента, передает в четверг Газета.ru

«Провести с 1 июня 2018 года по 30 июня 2019 года на территории России эксперимент по маркировке средствами идентификации обувных товаров», — говорится в постановлении правительства, опубликованного на сайте кабмина.

Оператором информационной системы, используемой в целях проведения эксперимента, назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРТП).

Ранее на сайте издания сообщалось, что правительство утвердило перечень группы товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации.

Духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты, а также шины и пневматические покрышки подлежат обязательной маркировке с 1 декабря 2019 года.