РИАМО - 31 мая. В Московской области расходы на лечение пациентов с редкими заболеваниями с 2014 года выросли в три раза, на лечение орфанных заболеваний в настоящее время выделяется 1,3 миллиарда рублей в год, сообщил журналистам в четверг председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

В четверг в Московской областной думе прошел круглый стол на тему: «Обеспечение медицинской помощью больных редкими (орфанными) заболеваниями».

«Двадцать четыре заболевания финансируются за счет регионального бюджета. В Московской области рост расходов на обеспечение лекарственными препаратами соответствует динамике роста числа тех, кто страдает этими заболеваниями. Количество расходов на обеспечение лекарствами (с 2014 года - ред.) увеличился более чем в три раза», - сказал Голубев.

Он уточнил, что в 2014 году финансирование лечения составляло менее 500 миллионов рублей, на сегодняшний день на лечение орфанных заболеваний выделяется 1,3 миллиардов рублей.

Депутат добавил, что с 2014 года число зарегистрированных в реестре больных выросло более чем в два раза - с 361 до 859 человек.

По словам Голубева, на один курс лечения одного пациента тратится от 500 тысяч до 15-16 миллионов рублей.