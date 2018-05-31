РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. Глава подмосковного Красногорска Радий Хабиров поздравил представителей бизнес-сообщества горокруга с Днем российского предпринимательства и вручил почетные грамоты 17 предпринимателям, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В городском коворкинг-центре «Старт» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Дню российского предпринимательства. В нем приняли участие начальник управления по инвестициям и развитию предпринимательства администрации муниципалитета Нарек Терян, председатель Красногорской торгово-промышленной палаты Денис Французов, местные предприниматели.

«Хочу поблагодарить вас за вклад в развитие Красногорска. Ваш труд делает жизнь горожан лучше, наш округ – сильнее, а экономику – стабильнее. Я с глубоким уважением отношусь к вашей деятельности. Главную задачу администрации (Красногорска – ред.) вижу в том, чтобы у нас в округе существовали простые и понятные правила игры, и чтобы у предпринимателей были все необходимые условия для развития», – сказал Хабиров.

Почетных грамот и благодарственных писем администрации и совета депутатов горокруга Красногорск были удостоены 17 предпринимателей. Еще двоим Хабиров вручил благодарственные письма министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«В городском округе Красногорск по состоянию на 1 января 2018 года было зарегистрировано 12 363 субъекта малого и среднего предпринимательства, почти на 38% больше, чем в начале 2017 года. За первый квартал текущего года число предпринимателей выросло еще на 6,6%. Более 34,5 тысяч человек работают в организациях малого и среднего бизнеса», – добавил Терян.

В программу Дня предпринимателя в Красногорске вошли семинары и тренинги, направленные на личностный рост и межличностные коммуникации в предпринимательской среде.