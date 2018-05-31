РИАМО - 31 мая. Вместе с электрическими самокатами в столичных прокатах могут начать выдавать защитные шлемы, сообщил в ходе круглого стола в четверг замначальника полиции — начальник управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Виктор Коваленко.

«Прорабатывается вопрос одновременного получения вместе с самокатом шлема. Пока не найдено решение, но вопрос обсуждается», - сказал Коваленко.

По его словам, на прокатных электросамокатах ограничена скорость до 20 километров в час, но сами транспортные средства могут разгоняться до 40 километров в час.

Также компания-прокатчик готова понизить скорость аппаратов, если это будет необходимо.