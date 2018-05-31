РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мая. В подмосковной Балашихе 3 и 5 июня пройдет уличная акция #Чтонетак, жители смогут рассказать о городских проблемах и внести свои предложения, сообщается на официальном сайте общественной палаты РФ.

«У масштабной инсталляции-хештега в разных точках Балашихи 3 и 5 июня все желающие смогут написать на флипчартах свои предложения по решению проблем городской среды и гражданского общества. Там же будет проходить и анкетирование, призванное выявить ключевые проблемы и точки роста как для всего городского округа, так и для отдельных районов», – говорится в сообщении.

Акция пройдет 3 июня с 12:00 до 18:00 на площади у Ледового дворца (Парковая улица, дом 2), а также 5 июня с 14:00 до 20:00 в микрорайоне Железнодорожный, у дома №27 на улице Пролетарской.

Задача федерального проекта Общественной палаты #Чтонетак – сокращение дистанции между активистами и властью. Помимо уличных опросов, в рамках проекта проходят круглые столы и дискуссионные площадки с участием активистов, чиновников, журналистов, предпринимателей и экспертов. Инициатор старта проекта в Балашихе – общественная палата городского округа.

Проект реализуется с 2017 года, к нему уже присоединились 14 регионов.