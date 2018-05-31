РИАМО - 31 мая. МВД России возбудило уголовное дело в отношении водителя BMW, задержанного после расстрела студента в Москве, пострадавшего госпитализировали, сообщается в четверг на сайте ГУ МВД России по столице.

В материале уточняется, что в полицию от граждан поступило сообщение о раненом мужчине. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в 1-м Донском проезде между двумя молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из его участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента и скрылся с места происшествия на автомобиле BMW. Пострадавший был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение.

«Отделением дознания ОМВД России по Донскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство» и статьей 116 УК РФ «Побои», - говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по Донскому району установили и задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний житель столицы.