РИАМО – 31 мая. В ближайшие выходные столичные библиотеки откроют в городских парках летние читальни, в них можно будет не только провести время с любимыми книгами, но и послушать лекции, принять участие в мастер-классах и даже обменять старые книги из личной библиотеки на новые, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорпарка.

«Читальни будут работать до конца августа, каждый день можно будет прийти и почитать на свежем воздухе. А по выходным библиотеки планируют проводить мероприятия для детей и взрослых», – говорится в сообщении.

Летние читальни откроются в усадьбе «Воронцово», Измайловском, Таганском и Бабушкинском парках, также библиотеки под открытым небом будут открыты в парках «Фили», «Дубки», «Северное Тушино», «Красная Пресня» и «Садовники».

Например, в Измайловском парке будут играть в шашки, шахматы и лото, проводить викторины, читать лекции и рассказывать о возможностях библиотек. В усадьбе «Воронцово» обещают провести презентации книжных новинок и интересных журналов, а также виртуальные путешествия в историю и по классическим литературным произведениям. Также в эти выходные в парке пройдет мастер-класс по созданию блокнота-цитатника, а в следующие – мастер-класс по живописи в стиле пуантилизм (подвид неоимпрессионизма – ред.) и по каллиграфии.

В парке «Фили» будут организованы творческие мастер-классы и арт-мастерские под открытым небом. В парке «Дубки» кроме всего прочего будут проводить квесты и интеллектуальные игры, в Бабушкинском парке откроется арт-мастерская и почти все лето будут проходить мастер-классы поделок из оригами. В парке «Северное Тушино» планируют отмечать юбилеи писателей, поэтов и дни рождения книг-юбиляров.

Мероприятия будут проходить по субботам и воскресеньям с 12:00 или 14:00 до 18:00. Расписание занятий и мастер-классов можно узнать непосредственно в читальне или на сайте парка.