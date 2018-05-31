РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Около 300 тысяч рублей материальной помощи выплатили сотруднику Люберецкого завода мостостроительного оборудования, который упал с высоты в феврале текущего года, сообщил в четверг начальник отдела охраны и труда завода Александр Ерофеев на координационном совете по охране труда.

В феврале текущего года на заводе произошел неприятный случай с тяжелыми последствиями. Слесарь-сборщик металлоконструкций, проработавший на предприятии восемь месяцев, упал с высоты. Работник прикреплял груз и оступился. У него не было допуска к работе на высоте. Он получил сотрясение мозга, перелом костей свода черепа, компрессионный перелом трех позвонков, закрытый перелом шести ребер, ушиб легких. На данный момент он готовится к операции.

«С февраля завод выплатил пострадавшему 233 тысячи рублей материальной помощи и еще 48 тысяч рублей по полису медицинского страхования, из этих денег 110 тысяч рублей потратили на медпрепараты для операции», – сказал Ерофеев.

Он добавил, что в ходе расследования виновными в происшествии признали начальника и замначальника цеха. Оба руководителя привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

«Был проведен внеплановый инструктаж по охране труда, а также обучение сотрудников в учебном центре по работе на высоте. Всего обучено около 100 сотрудников», – заключил Ерофеев.