РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мая. В четверг в рамках учений по пожарной безопасности спасатели эвакуировали воспитанников детского сада №1 «Росинка» в микрорайоне Ольгино Балашихи, сообщается на странице «Мособлпожспаса» по горокругу в соцсети «ВКонтакте».

«На базе МБДОУ детский сад №1 «Росинка» в микрорайоне Ольгино 31 мая проведено мероприятие по комплексной безопасности. Оно началось с объявления сигнала пожарной тревоги, воспитатели организованно вывели детей во двор детского сада, каждому была выдана марлевая повязка. На улице с детьми и персоналом учреждения было проведено занятие по пожарной безопасности», – говорится в сообщении.

Инспектор отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Подмосковью Андрей Цыплаков и заместитель начальника 201 пожарно-спасательной части Балашихи Борис Унжаков рассказали о том, что нужно делать при обнаружении пожара, куда и по каким телефонам звонить. Все дети и работники детского сада получили памятки «Единая служба спасения 112» и «Полезные советы от МЧС».

Председатель Железнодорожного отделения всероссийского общества автомобилистов Александр Шубин напомнил малышам, как правильно переходить дорогу и познакомил их с сигналами светофора и дорожными знаками.

Затем по сигналу пожарной тревоги в детский сад приехали пожарные 307 части. Они продемонстрировали детям устройство пожарной автоцистерны и с их помощью потушили условный пожар.