РИАМО - 31 мая. Пресненский суд Москвы заключил под стражу популярную в соцсетях модель Киру Майер за применение насилия к сотруднику полиции, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Суд избрал в отношении Киры Майер меру в виде заключения под стражу до 27 июля», - сказал собеседник агентства.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летней уроженки Сарапула Майер за насилие в отношении полицейского: экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes под управлением модели, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения.

Майер – популярная модель в соцсетях. Она была лишена водительских прав за оставление места ДТП. После инцидента с сотрудниками ГАИ отбыла пять суток административного ареста.