РИАМО - 31 мая. Мосгорсуд оставил под стражей ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Руслана Шаведдинова, ранее приговоренного к 30 суткам ареста за нарушение порядка организации протестной акции в центре Москвы 5 мая, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Суд не удовлетворил апелляционную жалобу на арест Руслана Шаведдинова, оставив его под стражей», - сказал собеседник агентства.

Тверской суд 22 мая отправил Шаведдинова под арест на 30 суток, ему вменяется в вину совершение правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия).

Пятого мая в ряде городов России состоялись протестные акции, приуроченные к инаугурации президента РФ. В Москве акция, не согласованная с властями города, прошла на Пушкинской площади. По официальным данным, в московском несанкционированном митинге приняли участие 1,5 тысячи человек, в ходе мероприятия были задержаны порядка 300 человек.

Ранее столичный суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за организацию незаконного митинга и еще на 15 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.