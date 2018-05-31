РИАМО - 31 мая. Гипермаркет спортивных товаров «Декатлон» общей площадью 2 897 квадратных метров начали строить в Одинцовском районе Подмосковья, работы планируется завершить в IV квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства спортивного магазина «Декатлон» в селе Жаворонки Одинцовского района», – говорится в сообщении.

В одноэтажном здании общей площадью 2 897 квадратных метров разместятся торговый зал, складские и вспомогательные помещения. Проектом предусмотрена установка пандусов с поручнями на входе для маломобильных групп населения. На прилегающей территории будет обустроена автостоянка для посетителей магазина.

«После того, как застройщик подал извещение о начале строительно-монтажных работ, был составлен график проверок на весь период строительства. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – сообщил начальник областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Спортивный магазин построят за счет средств инвестора. Застройщик – ООО «Блу Хаус». Плановое завершение строительства – IV квартал 2018 года.