Мастер авторских кукол из Ивантеевки Марина Вершинина – очень творческий человек и страстная путешественница, побывавшая в более чем 30 странах мира. Ее куклы в стиле тильды имеют яркую индивидуальность и характерный нос, а «живут» они в ретро-чемодане. Корреспондент РИАМО узнала, как «родились» Овечкины и почему у них другая фамилия.

Нос имеет значение

Кукольная история Марины началась 5 лет назад. «Когда я увидела в интернете крошечные пуговички, расчески, ведерки, кедики, у меня сразу возникло желание попробовать сшить куклу. А потом затянул сам процесс – как из лоскутков ткани получаются живые существа», - рассказывает мастер.

Еще раньше, 20 лет назад, Марина впервые увидела кукол норвежского дизайнера Тони Финнангер, той самой, которая придумала знаменитых кукол Тильда. Классическая Тильда и легла в основу образа ее кукол.

«Но классическая Тильда – с плоским лицом, у моих же – ярко выраженный нос», - отмечает мастер.

Позже, с легкой руки одной покупательницы, появилось и название кукол – Овечкины. «Это у вас кто? Овечки?» - спросила девушка. «Нет, это человечки! Хотя, если присмотреться, сходство с овечками, действительно, есть…», - вспоминает Марина тот разговор.

Вопрос был решен – так и родилась фамилия для кукол – Овечкины.

Кстати, в школе Марина ненавидела шить, и фартуки на уроках

труда за нее шила подруга. Интерес к творчеству проснулся с рождением ребенка, когда Марина жила во Владивостоке. Муж-моряк привозил ей модные иностранные журналы с выкройками на детей.

«Я подумала – а почему мой сын не может быть также одет, как дети в журнале?! Возникло огромное желание научиться шить, творить и осуществлять задуманное», - делится мастер.



Марина начинала с аппликаций для детских костюмов, разрабатывала свои эскизы одежды, одела своего ребенка, а затем и всех соседских детей. Потом понеслось – аксессуары, одежда, подушки, вязаные изделия, шляпы и даже целый кукольный театр!

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Кукла с характером

Свой образ авторской куклы у Марины родился не сразу. «Поначалу куклы у меня были простые, примитивные, постепенно стали более индивидуальные, интересные», - рассказывает она.

Куклы создаются полностью вручную, кроме некоторых аксессуаров, например, скрипки для куклы-скрипача или микрофона для куклы-певицы. Кукольную обувь Марина делает сама из кусочков кожи, кроме кожаных кед для Овечкиных-модников – их тоже приходится закупать.

Марина – человек с юмором, поэтому любит делать своим куклам забавные детали, передающие характер – например, ноги «кривушки», руки в карманах и другие.

«Вроде бы все куколки на одно лицо, но характер у всех разный. Те же врачи – есть молодушки, есть женщины в годах», - отмечает мастер.

Процесс изготовления куколки «от и до» занимает примерно неделю. Сначала кроится основа для куклы, ручки, ножки, затем все детали сшиваются и набиваются синтепоном. После этого очередной Овечкин одевается. Одежду, обувь и все аксессуары Марина шьет или вяжет заранее. И вот – постепенно кукла оживает.

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Сезонные куклы

Сейчас в работе у кукольницы серия представителей разных профессий.

По ее словам, всегда востребованы врачи, а еще домохозяйки – в ее чемоданчике они представлены и с ключами, и с ведрами, и с авоськами. Есть бабушки и дедушки – любимицы Марины, причем все они на лыжах.

Овечкины хорошо «идут» по сезонам – весной и осенью берут кукол в теплых пальтишках, летом покупатели предпочитают кукол в ярких платьицах с цветочным принтом.

В мае-июне, в сезон выпускных, Марина делает кукол-школьниц в форме и нарядных фартучках.

У мастера был и опыт создания кукол на заказ по фото, и люди остались довольны – куклы получились очень похожими на свои прототипы.

Помимо кукол, Марина шьет детские мягкие текстильные книжки, развивающие мелкую моторику, и интерьерные диванные подушки.

На московских и подмосковных ярмарках кукол Марины

увидишь редко, потому что участвовать в них для мастера-индивидуала довольно дорого. В основном они расходятся по знакомым и через странички автора в соцсетях.

Мечта Марины – делать марионеток. Уже нашелся мастер, который готов обучать ее. «Очень жаль, что у меня нет художественного образования, я – самоучка», - сетует Марина.

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36 стран и еще столько же

Марина – заядлая путешественница и ведет блог «странствующей пенсионерки». Она объездила 36 стран, в планах – еще как минимум 34 страны, как она говорит - «до последнего вздоха».

«Мне хочется покорить весь мир, ведь он такой огромный и самобытный! Мир так прекрасен и удивителен, и каждая поездка меня обогащает», - рассказывает кукольница.

© фото с личной страницы Марины Вершининой в соцсети «ВКонтакте»

Любимая страна Марины – Франция, в которую она однажды отправилась со своими куклами, которые пришлись по душе французской публике.

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