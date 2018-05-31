РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Движение автотранспорта ограничат в микрорайоне Климовск Подольска на проспекте 50-летия Октября 2 июня, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с проведением Х Кубка России по мажорет-спорту и твирлингу в субботу, 2 июня, в Климовске будет перекрыто движение автомобильного транспорта с 11:15 до 12:00 на проспекте 50-летия Октября от Октябрьской площади до универсального спортивного центра «Юность»», – говорится в сообщении.

Водителей автотранспорта просят заранее выбирать пути объезда.