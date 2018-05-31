РИАМО - 31 мая. Основные правила дорожного движения переведут на иностранные языки и разместят на информационных плакатах в столице в преддверии чемпионата мира по футболу - 2018, сообщила в четверг в ходе круглого стола президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

«Нам предстоит пережить величайшее событие этого года - чемпионат мира по футболу. Мы постоянно занимаемся международной деятельностью в области безопасности дорожного движения, но при этом прекрасно знаем, что водители очень разные: как водят в Сибири отличается от того, как водят на Кавказе, в Москве и Санкт-Петербурге водят по-разному. В ближайшее время к нам съедутся гости из различных стран мира, но нет ни одного ресурса на английском языке, где переведены наши ПДД», - сказала Агре.

Она добавила, что эксперты центра вместе с сотрудниками Госавтоинспекции разработали ряд плакатов-советов для гостей из зарубежья, на которых основные правила дорожного движения указаны на иностранных языках. В ближайшие недели плакаты будут распространены в столице.

«Гости будут пользоваться такси и каршерингом, перемещаться между городами, они должны знать не только свои права, но и обязанности», - сказала Агре.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».