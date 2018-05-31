РИАМО - 31 мая. В столице пройдет одно из главных событий реставрационной отрасли – конкурс городского правительства «Московская реставрация – 2018», заявки на который принимаются с 1 июня по 31 августа, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Это уже наша восьмая «Московская реставрация». В этом (2018 году – ред.) году особое внимание мы планируем уделить тем людям, чьими руками и под чьим непосредственным руководством проводятся реставрационные работы. Это ответственные за производство работ на объекте, а также руководители отдельных видов реставрационных работ», – сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

К участию в конкурсе традиционно приглашаются реставрационные мастерские, главные архитекторы проектов, инженерные и производственные организации, а также собственники и пользователи объектов культурного наследия города Москвы и другие.

Тем, кто решил принять участие необходимо представить конкурсную заявку и копии актов о том, что работы на объекте были проведены и приняты в 2018 году. Также нужно приложить историческую справку, описание выполненных работ, фотографии до и после.

Жюри предстоит определить победителей в следующих номинациях: «За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию»; «За высокое качество ремонтно-реставрационных работ»; «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ»; «За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство».

Также сохранится специальная премия для лучших молодых реставраторов. Церемония награждения лауреатов конкурса «Московская реставрация – 2018» пройдет в декабре.

За все время существования конкурса «Московская реставрация» его лауреатами стали более 250 участников и свыше 120 объектов, в том числе городские усадьбы, памятники гражданской и промышленной архитектуры; объекты культового зодчества; объекты садово-паркового, монументального искусства и ландшафтной архитектуры; объекты археологического наследия.