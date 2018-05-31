РИАМО - 31 мая. Сотрудники МВД России перекрыли канал сбыта анаболических стероидов на территории РФ, они задержали гражданина, который по почте торговал этими препаратами, и изъяли у него 5 килограммов ограниченных к обороту веществ, сообщается на сайте министерства.

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УФСБ России по Москве и Московской области при участии сотрудников службы безопасности УФПС по Москве – филиала ФГУП «Почта России» задержан гражданин Российской Федерации, который посредством почтовых отправлений организовал канал сбыта анаболических стероидов на территории Российской Федерации», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При личном досмотре у задержанного обнаружили шесть приготовленных к отправке посылок. В них находились таблетки и ампулы, содержащие сильнодействующие вещества из разряда анаболических стероидов, оборот которых в Российской Федерации ограничен.

В ходе обыска по месту проживания задержанного изъято еще четыре почтовых отправления с сильнодействующими веществами, а также клиентская база и чеки, свидетельствующие об отправке более 900 посылок с анаболическими стероидами. Всего из незаконного оборота изъято более 5 килограммов ограниченных к обороту веществ.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 Уголовного кодекса РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.