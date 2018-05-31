РИАМО - 31 мая. Пропускная способность столичных дорог возросла вдвое за период с 2011 по 2018 год, также увеличилась скорость автомобилей, сообщил РИАМО в четверг заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения», профессор МАДИ Султан Жанказиев.

«Эффективность транспортной системы столицы значительно повысилась. Мы отмечаем, что пропускная способность московских увеличивается: в 2011 году она составляла 380 тысяч автомобилей, следующих со скоростью 20-40 километров в час, а сейчас эти значения достигают 820-830 тысяч машин и 40-60 километров в час», - сказал Жанказиев.

Он добавил, что транспортная эффективность города возросла в два раза. Оценка транспортной ситуации в городе сложна и обманчива, ее необходимо рассматривать масштабно и комплексно, а не в границах одного участника дорожного движения.

«Самая большая проблема на дорогах Москвы - это проблема постоянно растущего спроса. Все едут в экономический центр. Границы, откуда едут люди, значительно расширились, а вместе с ними и рубеж формирования транспортного спроса», - отметил эксперт.

Как отметил в среду в ходе круглого стола «Улицы Москвы: равные возможности и современные подходы» руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Вадим Юрьев, за два года в Москве было переразмечено более 100 участков дорог.

«Это возможность за счет изменения ширины полос исключить «бутылочные горлышки». Благодаря переразметке пропускная способность в этих местах выросла на 10-50%», - сказал Юрьев.