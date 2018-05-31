РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Более 14 миллионов рублей выделили из фонда социального страхования на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, сообщила в четверг на координационном совете по охране труда директор филиала №14 ГУ МО Фонда социального страхования РФ Тамара Абалихина.

«Всего на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников на предприятиях Люберец из фонда социального страхования выделили 14 миллионов 492 тысячи рублей. Я призываю специалистов по охране труда городских предприятий подать документы на получение финансирования», – сказала Абалихина.

Она отметила, что получить консультации и подать документы можно по адресу: улица Кирова, дом №49. Документы необходимо подать до 1 августа.

«В 2017 году городским предприятиям выделяли 14 миллионов 223 тысячи рублей. Их них 136 тысяч 800 рублей потратили на обучение охране труда специалистов школ. На медосмотры потратили 2 миллиона 861 тысячу рублей. На аптечки потратили 63 тысячи рублей», – заключила Абалихина.