РИАМО - 31 мая. Торжественная церемония награждения старейших работников архивной отрасли и коллективов архивных учреждений Подмосковья состоится в Красногорске 5 июня, говорится в сообщении пресс-службы Главного архивного управления Московской области.

«В рамках проведения мероприятий, посвященных 100-летию государственной архивной службы России, Главное архивное управление Московской области проводит торжественную церемонию награждения старейших работников архивной отрасли и коллективов архивных учреждений Подмосковья государственными, областными и отраслевыми наградами», - говорится в сообщении.

Планируется участие в церемонии губернатора Московской области Андрея Воробьева, руководителя Федерального архивного агентства Андрея Артизова, представителей центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления и общественных организаций.

Мероприятие пройдет 5 июня 2018 года в 15:00 в зале приемов дома правительства Московской области.