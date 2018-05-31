РИАМО - 31 мая. В подмосковных Мытищах завершить работы по капитальному ремонту дороги на улице Угольная планируют к 1 июля, после окончания работ дорога расширится, также полностью заменят уличное освещение, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Глава округа Виктор Азаров провел выездное совещание строительного дня. Работы по капитальному ремонту начались в апреле. Протяженность дороги составляет 525 метров, после капремонта она расширится до 10,5 метров, будет трехполосной: одна полоса - в сторону Мытищ и две – на выезд из города», — говорится в сообщении.

Основной проблемой этого дорожного участка было частое подтопление. Решить эту проблему поможет поднятие основания дороги почти на метр, а также 34 дождеприемных решетки, которые будут установлены на протяжении всей дороги. При строительстве применены современные технологии – установлено 17 современных колодцев, срок их службы гораздо длительнее, чем у железобетонных.

«После завершения ремонтных работ на данном участке будет полностью заменено уличное освещение, установят 12 металлических опор. Новый асфальт появится на протяжении всей дороги по улице Угольная. Финансирование основного участка осуществляется за счет муниципальных средств, а финансирование двух участков до Пироговского шоссе и до поворота возле «Электросети» осуществляется за счет областных субсидий», — уточняется в сообщении.

Азаров отметил, что эта дорога - важный объект для города и для жителей, поэтому необходимо, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок.

«Главная проблема с улицей Угольная в весенний, летний и осенний период, когда бывают обильные дожди, подтопления. Высота воды доходила до 30-40 сантиметров, шло разрушение дорожного полотна. В этом году мы приняли решение заняться капитальным ремонтом дороги. Проектная документация была подготовлена заранее, сейчас уже вышли на выполнение работ. Подрядчик обещает к 1 июля их завершить. Задача стоит выполнить все это в кратчайшие сроки, так как дорога достаточно востребована. Прошу наших автолюбителей претерпеть некоторые неудобства для того, чтобы получить хорошую работу», — добавил глава округа.

Он также отметил, что в ходе капитального ремонта дорогу расширяют, меняют освещение, а в следующем году планируют сделать тротуар.