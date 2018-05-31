РИАМО - 31 мая. На Дмитровском автополигоне более 50 суперкаров примут участие в гонке «Московская миля», которая пройдет 2 и 3 июня, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году гонка «Московская миля» соберет на Дмитровском автополигоне более 50 суперкаров. Участвовать в ней будут автомобили самых известных марок с двигателями мощностью свыше 400 лошадиных сил. Гонка будет проходить в течение двух дней — 2 и 3 июня», - говорится в сообщении.

Главная цель «Московской мили» — привлечь внимание к безопасности дорожного движения. Владельцы мощных суперкаров смогут проверить себя и технику на специально подготовленной трассе. И конечно, сразятся с соперниками на таких же выдающихся автомобилях.

Этой гонкой власти хотят показать, что город — это не место для скоростной езды. Соревнования должны проходить на специально приспособленной для этого территории при дежурстве экстренных служб.

«Многие из автомобилей специально подготовлены для соревнований. Мощность двигателей некоторых из них достигает 1,5 тысяч лошадиных сил. В субботу, 2 июня, состоятся квалификационные заезды, в воскресенье, 3 июня, — финальные», - уточняется в материале.

Стоимость билетов — от тысячи рублей и выше. Самые доступные — категория «Стандарт» — предоставляют доступ на трибуны и в зону фуд-корта. От железнодорожной станции Дмитров до полигона и обратно можно будет доехать на бесплатных автобусах, которые предоставит столичный Департамент транспорта.