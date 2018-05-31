РИАМО - 31 мая. Более 10 тысяч водителей на дорогах Москвы в случае технических неисправностей или аварий получили помощь от экипажей Дорожного патруля за первый год работы службы, сообщил в четверг в ходе круглого стола руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы Вадим Юрьев.

«За год дорожный патруль помог более 10 тысячам автомобилистов», - сказал Юрьев.

Он добавил, что сотрудники патруля оказали помощь автомобилистам при ДТП, технических неисправностях и необходимой буксировке.

Служба Дорожного патруля начала работать в мае 2017 года, ее цель - помощь водителям на дорогах при несерьезных ДТП и в случаях поломки автомобилей на трассах, где это помещает движению остального транспорта.

Дежурная смена ситуационного центра ЦОДД с помощью системы видеоаналитики мониторит дорожную ситуацию в режиме реального времени. При фиксации ДТП, которое негативно отражается на пропускной способности, дежурная смена передает заявку службе Дорожного патруля.

Вместе с тем, экипажи Дорожного патруля каждый день совершают объезд по заданным маршрутам для выявления неисправных автомобилей, мешающих потоку транспорта. Сотрудники службы перемещают неисправный автомобиль в безопасное место и освобождают проезжую часть для движения.

Инспекторы работают и как техпомощь на дороге - помогают запустить неисправный автомобиль, поменять проколотое колесо, отбуксировать автомобиль до ближайшей АЗС. А при ДТП, которое попадает под Европротокол, сотрудники Дорожного патруля разъясняют права и обязанности участникам данного события и помогают оформить Европротокол для скорейшего освобождения дорожного полотна.