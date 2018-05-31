РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. В городском округе Люберцы на улице Кирова, дом №34, в четверг торжественно открылся новый зал клуба единоборств «Р.О.Д.Ъ.», красную ленту перерезал Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Александр Поветкин, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Желаю вам спортивных успехов. Надеюсь, в Люберцах теперь станет больше чемпионов», - сказал Поветкин.

В клубе будут проводиться тренировки для детей и взрослых по следующим видам спорта: бокс, смешанные единоборства (ММА), тайский бокс, грэпплинг (борьба), бразильское джиу-джитсу (борьба) и кроссфит (скоростно-силовая подготовка). Особенностью клуба является тот факт, что тренировки детей осуществляются бесплатно.

Клуб единоборств «Р.О.Д.Ъ.» - один из самых авторитетных в России. Его история началась в 2007 году в Москве и нашла свое продолжение в Люберцах на улице Кирова, дом №34.