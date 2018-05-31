РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. В подмосковных Люберцах с начала текущего года на предприятиях умерли два человека из-за сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила в четверг на координационном совете по охране труда руководитель службы социально-трудовых отношений Марина Ефремова.

В четверг в администрации Люберец проходит координационный совет по охране труда. На нем присутствуют около 50 специалистов по охране труда городских предприятий.

«В 2018 году уже два человека умерли от сердечно-сосудистых заболеваний. В 2017 году умерли три человека», – сказала Ефремова.

Она отметила, что на предприятиях Люберец от производственных травм страдает большое количество работников. Ефремова подчеркнула, что чаще всего травмы получают сотрудники со стажем менее одного года. По ее словам, такие работники плохо обучены охране труда, не проходили стажировку.