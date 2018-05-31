РИАМО - 31 мая. Число зарегистрированных в Подмосковье пациентов с редкими заболеваниями выросло более чем в два раза с 2014 года, сейчас в соответствующем регистре насчитывается 859 человек, сообщила в четверг заместитель заведующего отделом организации медицинской помощи детям в управлении организации медпомощи матерям и детям министерства здравоохранения Московской области Галина Осипова.

В четверг в Московской областной думе проходит круглый стол на тему: «Обеспечение медицинской помощью больных редкими (орфанными) заболеваниями».

«С 2014 года, когда мы уже более-менее собрали пациентов воедино, у нас был 361 человек, сейчас 859 человек в региональном регистре», - сказала Осипова в ходе круглого стола.

Она отметила, что редкими являются заболевания, которые имеют распространенность не более 10 случаев на 100 тысяч человек населения. Поэтому, согласно расчетам, всего в подмосковный регистр пациентов с орфанными заболеваниями могут войти порядка 1,5 тысяч человек.