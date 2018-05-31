РИАМО - 31 мая. В столице определили социальный портрет водителя - виновника дорожной аварии с тяжкими последствиями, наиболее часто им является москвич с серьезным опытом вождения и занятый в рабочей профессии, сообщил в ходе круглого стола в четверг заместитель начальника полиции — начальник управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Виктор Коваленко.

«Социальный портрет водителя-виновника ДТП с тяжкими последствиями в Москве: в 92% случаев это мужчины, в 8%, соответственно, женщины, вопреки распространенному мнению. Гражданство нарушителя в 84% случаев - РФ и лишь в 15% - СНГ. В 70% случаев у нарушителей регистрация в Москве, в 16% - Московская область. Водительский стаж преимущественно составляет от 10 до 20 лет», - сказал Коваленко.

По его словам, преимущественно водители-виновники ДТП имеют рабочую профессию (в 35% случаев) или являются профессиональными водителями (27%). Реже виновниками ДТП становятся офисные работники (18%), безработные (11%), студенты (4%), пенсионеры (3%) и предприниматели (1%).