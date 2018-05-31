РИАМО – 31 мая. В черные списки болельщиков перед чемпионатом мира по футболу включены 460 человек, из них 157 москвичей, эти люди не получили FAN ID, передает в четверг РИА Новости.

«Мы полагаем, что никто из тех болельщиков, которые имеют запрет на право посещения матчей, не сможет эти матчи посетить. Мы имеем четкую базу, 467 человек сегодня в базе присутствуют, из них, к сожалению, 157 москвичей. Все они не получили FAN ID, главный пропуск болельщика для допуска на матч», - сказал глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников

Он отметил, что представители некоторых стран-участниц мундиаля также передали столичным властям свои списки хулиганов.

По его словам, системы безопасности на стадионах и других объектах чемпионата дополнены системой идентификации лиц.

FAN ID – персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Организует выдачу паспортов болельщика министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».