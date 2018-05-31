РИАМО - 31 мая. Более 10% фактов самовольного строительства обнаруживают в столице с помощью обращений москвичей на портал «Наш город», где есть специальная рубрика «Незаконное строительство», говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

«Горожане активно, а, главное, вовремя сообщают о признаках нарушений на портал «Наш город» в рубрику «Незаконное строительство», что позволяет на начальном этапе принимать меры и пресекать незаконную стройку. Порядка 10% фактов самовольного строительства выявлено именно благодаря активной позиции горожан и эффективности ресурса – портала «Наш город»», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, с начала 2017 года выявлено и пресечено свыше 50 фактов незаконного строительства.

«Сегодня городом организована эффективная работа по борьбе с самостроем. Она направлена в том числе на своевременное выявление и предупреждение нарушений. Выявление фактов самовольного строительства еще на первоначальной стадии позволяет избежать трудоемкой, сложной работы по выводу уже достроенного незаконного объекта», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров.

По его словам, все обращения, поступившие на портал «Наш город» по факту незаконных строительных работ, рассматриваются контрольным ведомством в оперативном порядке, своевременно принимаются меры, направленные на устранение нарушений.