РИАМО - 31 мая. Производственно-складскому комплексу в Ногинском районе Подмосковья выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса, расположенного в городе Электроугли Ногинского района», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В здании переменной этажности на площади более 7 тысяч квадратных метров разместились складские зоны для хранения различных категорий продуктов. В комплексе установлены холодильные и морозильные камеры. На прилегающей территории расположена стоянка для грузового транспорта, обустроены места для проведения разгрузочно-погрузочных работ.

По словам министра, объем инвестиций в проект составил порядка 150 миллионов рублей. Создано 40 новых рабочих мест. Застройщиком объекта выступает ООО «Гарант-Логистик».