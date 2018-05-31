РИАМО - 31 мая. Подмосковная библиотека на книжном фестивале «Красная площадь», который стартовал в Москве, представит новинки, посвященные чемпионату мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В Москве с 31 мая по 3 июня пройдет четвертый книжный фестиваль «Красная площадь». На главной площади страны на 13 площадках состоится более 450 мероприятий и более 200 встреч с писателями и издателями. 45 регионов страны представят более 6 тысяч уникальных художественных, исторических, краеведческих книг и около 100 тысяч новинок, выпущенных в стране за прошедший год.

«Традиционно в фестивале примет участие и Президентская библиотека. На ее стенде можно будет увидеть новинки, посвященные чемпионату мира по футболу-2018, познакомиться с основами работы с электронными фондами, задать вопросы, пообщаться с представителями Президентской библиотеки, в том числе из Московского областного регионального центра, расположенного в городе Пушкино», - сказала министр культуры региона Оксана Косарева.

Первого июня на «библиотечной» площадке пройдет практический семинар-презентация «Русский спорт». Сотрудники Президентской библиотеки расскажут о возможностях использования материалов фонда при работе с различными группами читателей, а также представят издания, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу: уставы спортивных обществ начала XX века, книги основателя российского футбола и олимпийского движения в России Георгия Дюперрона и многое другое.

В рамках семинара пройдут консультации по подключению библиотек к электронному фонду Президентской библиотеки.

«Третьего июня на площадке «Нон-фикшн» состоится игра-презентация «Мои знакомые незнакомые журналы». Взрослые и дети смогут узнать, о чем писали в «Мурзилке» в 1937 году или в журнале «Костер» в 1956-м, познакомиться с другими детскими изданиями из электронных фондов Президентской библиотеки, доступными всем желающим в цифровом формате. Гости, правильно ответившие на вопросы игры, получат приз – репринтное издание журнала прошлого века», - добавляется в материале.