РИАМО - 31 мая. Подмосковье выплатило шестой купон по облигациям областного внутреннего займа 2016 года, размер выплат составил 601,5 миллион рублей, сообщается на сайте министерства экономики и финансов Московской области.

«29 мая 2018 года Московская область осуществила выплату купонного дохода за 6-й купонный период по облигациям Московских областных внутренних облигационных займов 2016 года (RU35010MOO0). Общий объем выплат по обязательству составил 601,5 миллион рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 24,06 рубля из расчета 9,65% годовых.

Выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 28 августа 2018 года.

Облигационный заем с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в объеме 25 миллиардов рублей был размещен в конце ноября 2016 года. Срок обращения ценных бумаг составляет семь лет, ставка первого купона – 9,65%, ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона. Купонный доход выплачивается ежеквартально. Амортизация долга – 24 ноября 2020 года (10%), 23 ноября 2021 года – 25%, 22 ноября 2022 года – 30%, 21 ноября 2023 года – 35%.