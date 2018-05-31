РИАМО - 31 мая. Мосгорсуд оставил без изменений решение Тверского суда об аресте пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш за нарушение порядка организации протестной акции в центре столицы 5 мая, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

Пятого мая в ряде городов России состоялись протестные акции, приуроченные к инаугурации президента РФ. В Москве акция, не согласованная с властями города, прошла на Пушкинской площади. По официальным данным, в московском несанкционированном митинге приняли участие 1,5 тысячи человек, в ходе мероприятия были задержаны порядка 300 человек.

«Решение по Ярмыш оставлено без изменений, жалоба без удовлетворения», - сказал собеседник агентства.

Ранее Тверской суд Москвы назначил Ярмыш наказание в виде 25 суток административного ареста.