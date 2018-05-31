РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мая. В микрорайоне Новый Свет Балашихи после жалобы жительницы ликвидировали несанкционированную свалку в лесопарке, сообщается на портале «Добродел».

Жительница микрорайона Новый Свет пожаловалась на портале «Добродел» на несанкционированную свалку на территории лесопарка. В администрации Балашихи рассмотрели обращение.

«В рамках плана-графика по уборке лесных массивов от захламленности, 26 мая 2018 года заявленная территория была приведена в надлежащее состояние силами сотрудников администрации Балашихи, а также сторонними организациями. Фотоматериалы прилагаются», – сообщил заместитель главы администрации Балашихи Игорь Дьяков.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.