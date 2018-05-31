РИАМО - 31 мая. Информация о возгорании в трамвае на шоссе Энтузиастов не соответствует действительности, трамвай сошел с маршрута по технической неисправности, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Ранее представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице сообщил, что на шоссе Энтузиастов в трамвае произошло небольшое возгорание из-за короткого замыкания, в результате инцидента никто не пострадал.

«Вагон, следовавший по маршруту №37, выбыл с линии по технической неисправности и направляется в депо. Движение городского транспорта по шоссе Энтузиастов сейчас проходит в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.