РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мая. В подмосковном Королеве 2 июня состоится благотворительная акция по сбору макулатуры и пластиковых крышек, сообщается на странице отдела по работе с молодежью городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Акцию проводит некоммерческая организация «Мой чистый город».

«Мероприятие пройдет с 12:00 до 20:00 на площадке перед бассейном стадиона «Вымпел» по адресу: Октябрьский бульвар, дом №10. Все вырученные средства будут направлены на закупку лекарств для детей города Королева, нуждающихся в дорогостоящем лечении», - говорится в сообщении.

Сдать можно будет гофрокартон, коробки, бумагу, газеты, глянцевые журналы и пластиковые крышки. Бумажная упаковка не должна содержать следов жира и пищи. Не примут в пункте сбора упаковку от яиц, обои, термобумагу, кальку, бумажные стаканчики, втулки от бумажных полотенец и туалетной бумаги, чеки и ламинированную бумагу.