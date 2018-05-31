РИАМО - 31 мая. Власти Москвы уделяют особое внимание строительству социальной инфраструктуры, в ближайшие годы в столице планируют построить 129 образовательных объектов и 61 объект здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Обеспеченность жителей социальной инфраструктурой – задача, которую мы ставим не только при застройке новых районов, но и при реновации существующих. Так, в среднесрочной перспективе в Москве будут построены и введены в эксплуатацию 129 школ и детских садов, а также 61 объект здравоохранения», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, с 2011 года в столице построили 298 объектов образования, 67 – здравоохранения и 9 – социальной защиты.

«Сегодня, принимая решение о разрешении строительства какого-либо жилого комплекса, мы в первую очередь смотрим на наличие социальной инфраструктуры и ставим условия по строительству таких объектов в случае нехватки в районе расположения нового жилья», – подчеркнул Хуснуллин.