РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мая. В подмосковной Балашихе в 2018 году планируют капитально отремонтировать около 100 многоквартирных домов на сумму более 887 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе Балашиха включено 98 домов, в том числе 56 по общестроительным работам и 33 - по замене лифтов. На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы в Балашихе выделено более 887 миллионов рублей», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что 399 миллионов рублей направят на ремонт внутридомовых инженерных систем, 140 миллионов - на ремонт кровель, 153 миллиона - на замену лифтового оборудования, 85 миллионов рублей - на ремонт фасадов. Также средства будут выделены на утепление фасадов, ремонт фундамента и ремонт подвальных помещений.

«При проведении работ особое внимание мы уделяем энергоэффективности применяемых технологий. В частности, при утеплении фасадов сегодня применяются системы нового поколения, в многоквартирных домах устанавливается оборудование для учета и регулирования потребления ресурсов в системах отопления и теплоснабжения, включая узлы управления потреблением тепловой энергии, горячей воды, а также общедомовые приборы учета. Все это позволяет жителям получать экономию при оплате жилищно-коммунальных услуг до 25%», - подчеркнул Хромушин.

На 2018 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,8 тысяч домов, на эти цели выделено более 15 миллиардов рублей. В рамках работ планируется заменить более 1,9 тысячи лифтов в 602 домах, в 107 домах будет обновлено газовое хозяйство, строительно-монтажные работы будут проведены в 2,3 тысячи домов, а в 412 домах пройдет комплексный капитальный ремонт.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году региональная программа капремонта была утверждена заблаговременно. Вся проектно-сметная документация согласуется со старшими по дому, управдомами или председателями совета», - добавил Хромушин.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2018 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте фонда.