РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мая. В подмосковном Королеве стартовал ремонт дорог, в текущем году в городе запланирован ремонт 95 участков дорог общей протяженностью 58 километров, на проведение работ выделено более 360 миллионов рублей из дорожного фонда Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2018 году будут отремонтированы как муниципальные дороги, так и участок региональной дороги М-8 «Холмогоры» от поселка Лесные Поляны до Королева.

«Для увеличения объемов ремонта и приведения местной улично-дорожной сети в нормативное состояние городскому округу Королев было выделено из дорожного фонда Подмосковья более 360 миллионов рублей, что почти в 10 раз больше, чем объем софинансирования из региона прошлого года (2017 года – ред.)», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков.

В центральной части Королева планируется отремонтировать 48 дорог, в микрорайоне Болшево – 14, в микрорайоне Текстильщик – 12 дорог, и 11 дорог в микрорайоне Юбилейный. Также девять дорог отремонтируют в Первомайском. По плану все работы должны завершиться до 31 августа.