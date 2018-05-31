РИАМО - 31 мая. В Москве на шоссе Энтузиастов в трамвае произошло небольшое возгорание из-за короткого замыкания, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Наши подразделения прибыли на место происшествия. В трамвае случилось короткое замыкание. Площадь возгорания незначительная - 0,2 квадратного метра. Помощь наша там не потребовалась. До прибытия спасателей водитель трамвая сам справился», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на момент происшествия людей в трамвае не было. Пострадавших нет.

Мосгортранс опроверг информацию о возгорании трамвая на шоссе Энтузиастов в Москве>>