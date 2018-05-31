РИАМО - 31 мая. Рост товарооборота между московскими компаниями и организациями, зарегистрированными в Финляндии, вырос на 22% в 2017 году, финский бизнес считает столицу одним из самых интересных рынков в мире, сообщает «Интерфакс».

«Если в 2015 году после введения санкций против РФ со стороны США и Евросоюза по ряду секторов экономики мы наблюдали падение внешнеторгового оборота, в том числе с Финляндией, это отмечалось и в Москве. В прошлом году мы заметили позитивные улучшения: внешнеторговый оборот Москвы с финскими партнерами вырос на 22% и составил около 1 миллиарда евро. Это очень хороший показатель. Мы надеемся, что и этот год будет таким же позитивным», - сказал руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

По его словам, несмотря на внешнеполитическую обстановку, финские компании не ушли из российской столицы и не свернули свою деятельность. Финский бизнес продолжает считать Москву одним из самых интересных рынков в мире, и это, в том числе, благодаря тому, что бюджет города сбалансирован.

Он также уточнил, что в Москве продолжают работать свыше 100 финских компаний, представляющих различные отрасли экономики. Руководитель департамента пригласил финский бизнес стать резидентами особой экономической зоны в столице.

«Москва сегодня предлагает уникальные условия и стимулы для развития высокотехнологичных отраслей. И вообще отношение правительства города к бизнесу кардинально изменилось, изменились условия ведения бизнеса, Москва внедрила новые формы сотрудничества с бизнесом - это концессии, контракты государственно-частного партнерства, контракты жизненного цикла, офсетные контракты», - добавил Черемин.

Кроме того, он уточнил, что объем иностранных инвестиций в экономику российской столицы составляет сегодня более 160 миллиардов долларов.

Черемин выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Финляндией в целом и столицей страны в частности.