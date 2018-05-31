РИАМО - 31 мая. К летнему пожароопасному периоду на Московской железной дороге подготовили 27 специализированных пожарных поездов, они несут дежурство на всей территории дороги, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Пожарные поезда предназначены для тушения пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», а также для оказания помощи в тушении городских пожаров. При наступлении жаркой погоды и возможных лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей экипажи поездов переходят в режим повышенной готовности.

«На Московской железной дороге в боевом расчете находится 27 пожарных поездов, которые дислоцируются во всех регионах МЖД. Перед началом летнего пожароопасного периода в пожарных поездах сформирован запас огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов, пенообразователя», – говорится в сообщении.

В 2018 году в состав пожарных поездов МЖД включено 14 дополнительных цистерн, благодаря чему запас воды увеличен со 120 до 180 тонн. Пополнен неприкосновенный запас бутилированной питьевой воды и суточного рациона продуктов питания для работников пожарных поездов, он рассчитан на трое суток автономной работы на пожарах. Проведены сезонные технические осмотры пожарной техники и вспомогательного оборудования.

Перед летним сезоном пожарные поезда филиала ФГП «ВО ЖДТ России» на Московской железной дороге прошли проверку межведомственных комиссий и получили оценку «Готов к работе в летний пожароопасный период 2018 года». Ежесуточно на боевое дежурство заступает около 170 человек.

С 2012 года на МЖД поступило 11 новых составов пожарных поездов (в состав поезда входит вагон-насосная станция и две цистерны-водохранилища) с новым, более мощным пожарным оборудованием и техникой. Оснастка пожарного поезда позволяет локализовать очаг возгорания в радиусе 1,5 километров от местонахождения состава. Новый подвижной состав дислоцируется на станциях «Перово», «Люблино», «Лосиноостровская», «Смоленск», «Москва-Киевская», «Москва-Смоленская», «Тула», «Орехово-Зуево», «Александров», «Курск» и «Брянск».

За летний пожароопасный период 2017 года пожарные поезда МЖД 14 раз выезжали на тушение пожаров вне полосы отвода, преимущественно техногенного характера, для оказания помощи подразделениям МЧС России. Площадь потушенных пожаров превысила 3 тысячи квадратных метров.