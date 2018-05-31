РИАМО - 31 мая. Площадь складского комплекса Honda в новой Москве будет увеличена до 58,5 тысячи квадратных метров, соответствующие изменения одобрили в столице, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 31 мая 2018 года согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: деревня Шарапово, улица Придорожная, строение 1, для строительства складского комплекса», - говорится в сообщении.

На рассматриваемом земельном участке площадью 9,1 гектара планируется строительство второй очереди многофункционального складского комплекса компании Honda (ООО «Хонда мотор РУС»).

«После реализации проекта суммарная поэтажная площадь объектов на участке вырастет до 58,5 тысячи квадратных метров», - отметил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.