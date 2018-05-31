РИАМО - 31 мая. Фестивальное лето в Подмосковье начнется в Больших Вяземах, а завершится в Мелихове, всего будет проведено более 50 фестивалей и праздников, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В муниципальных образованиях региона нынешним летом пройдет более 50 крупных культурных фестивалей и праздников. <…> Фестивальное лето начнется 2 июня Международным Пушкинским фестивалем в усадьбах Большие Вяземы и Захарово в Одинцовском районе и праздником русского платка «Плат узорный» в городском округе Павловский Посад», – сказала министр культуры региона Оксана Косарева.

Она отметила, что незадолго до чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня, пройдут Международный музыкальный фестиваль Чайковского в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского (городской округ Клин), фестиваль российской керамики «Синница» (Раменский район) и фестиваль авторских работ «Сделано в Хотьково» (Сергиево-Посадский район).

По словам министра, во время мирового футбольного первенства в Подмосковье запланировано более 100 событийных мероприятий, основные из которых состоятся в тех муниципальных образованиях, где будут жить и тренироваться команды-участницы турнира.

«Также в дни чемпионата мира 12 государственных музеев Московской области будут работать без выходных и при наличии паспорта болельщика – бесплатно. Внимание гостей наверняка привлечет Серпуховский историко-художественный музей, где состоится матч-маскарад и реконструкция знаменитого футбольного матча 1914 года между сборной командой Серпухова и «американскими» футболистами», – добавляется в сообщении.

Среди международных фестивалей, которые летом пройдут в Подмосковье, есть также театральный фестиваль «У Троицы» (Сергиево-Посадский район), военно-исторический фестиваль «Битва при Молодях» (Чеховский район).

Кроме того, жителей и гостей региона ждет очередная встреча с полюбившимися им областным фестивалем «Парки Подмосковья» (городской округ Домодедово), фестивалем исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор» (городской округ Зарайск), фестивалем народных искусств «Сенокос в Муранове» (Пушкинский район), военно-историческим фестивалем «Битва при Молодях» (городской округ Чехов), фестивалями «Царская уха» (городской округ Луховицы), «Молочная река» (Рузский городской округ), «Вар-варенье».

Завершится фестивальное лето праздником «Три Спаса в Мелихове» (городской округ Чехов), Блоковским праздником поэзии в Шахматове (Солнечногорский район) и фестивалем народного творчества «Славянское подворье» (городской округ Подольск).