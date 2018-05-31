РИАМО - 31 мая. Компании «Вандер Технолоджис», которая занимается производством продукции из высокочистых синтетических алмазов, согласились предоставить в аренду землю для строительства технопарка, организация сможет использовать этот участок в течение 6 лет, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 31 мая 2018 года согласилась с предоставлением ООО «Вандер Технолоджис» земельного участка по адресу: Внуковское шоссе, коммунальная зона (ЗАО) для строительства технопарка», — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, земельный участок площадью порядка 1,1 гектара будет предоставлен инвестору для проектирования и строительства производственного комплекса с исследовательским центром. Общая площадь объекта составит свыше 16 тысяч квадратных метров.

Большая часть планируемых к строительству зданий будет использована под производственные цели. В частности, новый комплекс будет ориентирован на производство продукции из высокочистых синтетических алмазов.

Как добавляется в сообщении, данный земельный участок предоставлен ООО «Вандер Технолоджис» в аренду сроком на 6 лет.

Ранее на инвестиционном портале Москвы сообщалось, что на Внуковском шоссе создадут высокотехнологичное производство алмазов компании «Вандер Технолоджис». По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, там будет создано порядка 300 рабочих мест. Сумма частных инвестиций в строительство – 2,8 миллиарда рублей, планируемый объем налоговых поступлений в городской бюджет – 914 миллионов рублей за 5 лет.