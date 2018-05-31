РИАМО - 31 мая. Власти Москвы выставят на аукцион участок земли площадью 4 гектара, на котором могут построить объект пищевой промышленности, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 31 мая 2018 года согласилась с реализацией на торгах земельного участка по адресу: поселение Роговское, поселок Рогово, владение 2 (ТАО)», - говорится в сообщении.

Как отметил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев, площадь рассматриваемого участка составляет 4 гектара. В настоящее время он свободен от строений и сооружений и не огорожен. Победитель торгов сможет построить там объект производственного назначения пищевой промышленности общей площадью 76,9 тысячи квадратных метров.

Публичные слушания в данном случае не требуются, так как земельный участок, на котором будет размещен объект производственного назначения, сформирован в соответствии с разработанным проектом планировки.